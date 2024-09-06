Шмыгаль рассказал, планируется ли повышение выплат ВПЛ в 2025 году

В 2025 году Минфин не планирует увеличивать выплаты переселенцам. При этом объемы 2024 года являютя достаточными, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

"На 2025 год пока Минфином не было запланировано увеличение размеров государственной поддержки ВПЛ, но объемы этого года являются достаточными", - сказал он.

Премьер добавил, что по состоянию на 1 сентября получателями государственной помощи являются 1,2 млн внутренних переселенцев.

Кроме того, он напомнил про подготовку пилотного проекта по предоставлению ВПЛ в 9 прифронтовых областях субсидий на оплату стоимости или части стоимости аренды жилья.

Выплаты ВПЛ в Украине

В начале сентября Кабмин продлил выплаты переселенцам в Украине после 1 сентября. Пенсионеры, люди с инвалидностью и дети-сироты будут получать деньги еще не менее полугода.

Напомним, взрослым насчитывают 2 тысячи гривен, а для детей - 3 тысячи гривен. В марте 2024 года механизм выплат переселенцам изменили. Теперь помощь получают только наиболее уязвимые категории внутренне перемещенных лиц.