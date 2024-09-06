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В Пентагоне рассказали, что войдет в пакет на $250 млн для ВСУ

В Пентагоне рассказали, что войдет в пакет на $250 млн для ВСУ
Фото: wikimedia.org

США официально объявили о предоставлении нового пакета оружия Украине на $250 млн. Он содержит ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS, бронетехнику и другое оружие. Со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Пакет помощи по президентскому распоряжению (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет $250 млн, обеспечит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей", - говорится в сообщении.

Так, для нужд ВСУ будут предоставлены:

  • ракеты RIM-7 и обеспечение ПВО;
  • ракеты Stinger;
  • боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
  • ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • боевые машины пехоты Bradley;
  • бронетранспортеры M113;
  • противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);
  • боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
  • патрульные катера;
  • морское обучающее оборудование;
  • взрывное оборудование и боеприпасы;
  • запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Указано, что это уже 65-й пакет военной помощи, который будет предоставлен администрацией президента США Джо Байдена по запасам Пентагона для Украины с августа 2021 года.

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