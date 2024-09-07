В Воронежской области из-за беспилотника возник пожар и детонация, людей эвакуируют

В Острогожском районе Воронежской области России из-за беспилотника возник пожар и детонация взрывоопасных предметов. Местные власти эвакуируют жителей одного села, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, жителей одного села решено временно эвакуировать в несколько населенных пунктов. О начале эвакуации и порядке ее проведения жителям ближайшего к пожару села сообщат сотрудники оперативных служб.

На месте работают оперативные службы и представители администрации района.

Гусев также напомнил жителям Острогожского района о мерах безопасности: не приближаться к месту пожара и в случае обнаружения подозрительных предметов не подходить к ним, а сообщить о находке оперативным службам.

Напомним: