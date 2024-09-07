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Силы обороны ликвидировали уже почти 624 тысячи российских оккупантов

Силы обороны ликвидировали уже почти 624 тысячи российских оккупантов
Фото: Facebook

В течение предыдущих суток Силы обороны ликвидировали 1 270 российских армейцев, сообщает Деловая столица.

Данные о потерях врага обнародовал утром 7 сентября Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – 623 990 (+1 270) лиц ликвидировано;
  • танков ‒ 8 632 ед. (+1);
  • боевых бронированных машин – 16 878;
  • артиллерийских систем – 17 774 (+29);
  • РСЗО ‒ 1 178;
  • средства ПВО – 942 (+1);
  • самолетов – 368;
  • вертолетов ‒ 328;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 784 (+52);
  • крылатые ракеты – 2 588 (+1);
  • корабли/катера – 28;
  • подводные лодки – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24 171 (+55);
  • специальная техника ‒ 3 037 ед.

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