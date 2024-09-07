Силы обороны ликвидировали уже почти 624 тысячи российских оккупантов
В течение предыдущих суток Силы обороны ликвидировали 1 270 российских армейцев, сообщает Деловая столица.
Данные о потерях врага обнародовал утром 7 сентября Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – 623 990 (+1 270) лиц ликвидировано;
- танков ‒ 8 632 ед. (+1);
- боевых бронированных машин – 16 878;
- артиллерийских систем – 17 774 (+29);
- РСЗО ‒ 1 178;
- средства ПВО – 942 (+1);
- самолетов – 368;
- вертолетов ‒ 328;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 784 (+52);
- крылатые ракеты – 2 588 (+1);
- корабли/катера – 28;
- подводные лодки – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 24 171 (+55);
- специальная техника ‒ 3 037 ед.