Медведев считает, что Россия под санкциями "навсегда"

Заместитель председателя Совета нацбезопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что санкции в России будут "навсегда" и "до распада и гражданской войны в США", сообщает Украинская правда.

Об сообщил Медведев в соцсетях.

С утра в субботу Медведев поразмышлял о том, снимут ли Трамп или Харрис санкции с России в случае победы над выборами и решил, что нет.

"Санкции против СССР были весь XX век. Они вернулись в ХХI в беспрецедентном масштабе.

Поэтому для всех нас – sanctions forever (санкции навсегда – ред.).

Вернее – до распада США в ходе неминуемой новой гражданской войны. Ведь Голливуд недаром снимает о ней фильмы".