Зеленский встретился с премьером Италии Мелони: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Встреча состоялась на полях форума "Амброзетти" 7 сентября, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

"Мы очень благодарны вам и вашей команде, всему итальянскому народу за ту поддержку, которую вы нам оказали" , - сказал Зеленский.

Во время встречи президент проинформировал Мелони о ситуации на поле боя, недавних обстрелах гражданской и критической инфраструктуры Украины со стороны РФ, а также рассказал об актуальных оборонных нуждах.

Лидеры обсудили шаги по практической реализации решения G7 по предоставлению Украине почти 50 млрд долларов США за счет замороженных российских активов.

On the sidelines of the Ambrosetti Forum, I had a meeting with the President of the Council of Ministers of Italy, @GiorgiaMeloni.



One of the key topics we discussed was Ukraine’s recovery and reconstruction, particularly focusing on the restoration of our energy system. We… pic.twitter.com/ZKBFzoIniF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2024

Зеленский также отметил решение Италии принять следующую Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в 2025 году. Подготовка к мероприятию уже началась.

Восстановление Украины, в частности энергетической системы, - один из тех вопросов, которые стороны обсудили во время встречи.

Отдельное внимание было уделено реализации Формулы мира. Италия активно участвует в имплементации каждого пункта.