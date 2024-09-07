Зеленский в Италии провел встречу с лидером нидерландских ультраправых

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Италии, встретился там с лидером нидерландской ультраправой "Партии свободы" Гертом Вилдерсом, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский провел встречу с Вилдерсом в рамках форума "Амброзетти", где он перед тем встретился также с премьером Италии Джорджией Мелони.

Как отмечается, президент Украины на встрече с Вилдерсом выразил благодарность Нидерландам и всему нидерландскому народу за всю оказанную Украине поддержку и отдельно отметил вклад Нидерландов в усиление украинской ПВО.

"Глава государства проинформировал о ситуации с безопасностью в Украине и вызовах, с которыми сталкивается страна во время противостояния полномасштабной российской агрессии. Владимир Зеленский также рассказал об усилиях Украины для восстановления справедливого и прочного мира. В частности, речь шла о процессе имплементации "формулы мира" по результатам первого, инаугурационного Саммита мира и подготовке ко второму Саммиту" , – рассказали в коммюнике.

Напомним, "Партия свободы" Вилдерса, который выступал против дальнейшей военной помощи Украине, стала безоговорочным победителем последних парламентских выборов в стране и претендовала на то, чтобы возглавить правительство.

Однако в итоге для формирования правительства Вилдерсу пришлось отказаться от премьерской должности, а важнейшие для Украины должности главы МИД и министра обороны достались представителям других политсил. Дик Схооф, бывший босс нидерландской разведки, не принадлежит ни к одной политической партии.

Министры нового правительства в следующие же дни после назначения совершили визит в Киев и заверили, что поддержка Нидерландов сохранится.

На этой неделе в Украину приехал и лично премьер Дик Схооф и вместе с Владимиром Зеленским отправился в Запорожье. Во время визита он объявил пакет помощи на более 200 млн евро.