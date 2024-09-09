ISW проанализировал заявления главы ЦРУ по поводу ядерных угроз России

Эксперты Института изучения войны (ISW) проанализировали заявления директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса относительно угроз России применить ядерное оружие, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

Бернс предостерег Запад от беспокойства по поводу стандартного бряцания российским ядерным оружием, которое ISW уже давно определил как часть усилий Кремля по содействию самосдерживанию Запада и влияния на ключевые моменты в политических дебатах по поддержке Украины.

Бернс заявил во время дискуссии с главой Секретной разведывательной службы Великобритании Ричардом Муром, что президент России Владимир Путин будет продолжать периодически угрожать прямой конфронтацией Западу, но эти угрозы не должны запугать Запад.

Он также добавил, что по оценкам ЦРУ, российские войска могли рассматривать возможность применения тактического ядерного оружия в Украине осенью 2022 года, и что он контактировал по этому поводу с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

Оценка ЦРУ относительно возможной готовности России применить тактическое ядерное оружие в Украине осенью 2022 года совпала с активизацией российской риторики о ядерном противостоянии на фоне успешных украинских контрнаступательных операций в Херсонской и Харьковской областях.

Эта риторика, скорее всего, была частью стандартной информационной операции, направленной на сдерживание западной помощи Украине в сфере безопасности, чем показателем российской готовности применить ядерное оружие.

Кремль неоднократно обращался к плохо завуалированным угрозам ядерного противостояния между Россией и Западом в ключевые моменты западных политических дискуссий о дальнейшей военной помощи Украине, например, осенью 2022 года, чтобы вызвать страх у тех, кто принимает решения.

По оценкам ISW, Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или где-либо еще.

Ключевые выводы ISW за 8 сентября: