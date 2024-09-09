НБУ: В Украине создадут реестры скомпрометированных банковских карт и неблагонадежных торговцев

В течение следующего месяца в Украине начнут создавать реестр скомпрометированных банковских карт, а затем реестр неблагонадежных торговцев. Это нужно для борьбы с уклонением от уплаты налогов, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, сообщает пресс-служба НБУ.

Во время встречи с руководителями 30 крупнейших банков глава НБУ Андрей Пышный напомнил, что с 1 октября будут действовать установленные НБУ лимиты на р2р-переводы. Финальное решение об ограничении в 150 тысяч гривен в месяц временное, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга, и имеет ряд исключений, в частности для волонтеров.

"Наша позиция: рынок не должен быть зарегулирован. Но в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем, такие шаги необходимы" , - сказал Пышный.

Согласованный лимит для всех банков

Олейник отметил, что НБУ и большинство банков активно борются с "дропами", однако отдельные учреждения не мешают таким клиентам, считая рост клиентской базы важнее рисков использования банка для отмывания средств.

По его словам, НБУ рекомендует банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой.

Также Олейник отметил важность отслеживания и контроля за экспортно-импортными операциями по закупке энергооборудования, и анализа ФЛП в практике уклонения от уплаты налогов корпорациями.

Банковское сообщество по этому вопросу должно предоставить свои предложения, которые НБУ проработает и даст соответствующие рекомендации, сообщили в пресс-службе НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины ввел с 1 октября лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (P2P). Лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с использованием счетов "дропов", являющихся распространенным механизмом функционирования теневой экономики.