Сырский рассказал, есть ли проблемы с мобилизацией в Украине

В Украине нет проблем с мобилизацией, потому что операция в Курской области подняла боевой дух, сообщает Деловая столица.

Об этом главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил в интервью CNN.

"В целом нам удается поддерживать на должном уровне наши мобилизационные возможности и обеспечить как пополнение потерь, так и подготовку новых подразделений" , — сказал главком.

Отвечая на вопрос, нет ли проблем у мобилизованных с боевым духом, Сирский вспомнил операцию ВСУ в Курской области.

"Это был фактор, который существенно повысил моральное состояние не только военных, но и всего украинского населения. То есть это был и остается тем стимулом, который повышал моральный дух наших военнослужащих, их желание победить" , — отметил он.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и западных СМИ, указавших на стабилизацию фронта на Покровском направлении.