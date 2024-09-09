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Британская разведка показала последствия украинского удара по авиабазе РФ под Волгоградом

Британская разведка показала последствия украинского удара по авиабазе РФ под Волгоградом
Фото: Pixabay

Украинский удар по авиабазе Мариновка в Волгоградской области России 22 августа 2024 года привел к масштабным разрушениям ключевой инфраструктуры и оборудования, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

По данным британской разведки, результатом удара стало: четыре разрушенных укрытия для самолетов, три поврежденных укрытия для самолетов, разрушенный обтекатель антенны, разрушенные вспомогательные здания и разрушенные открытые складские помещения.

Удары по авиабазам

Напомним, в ночь на 22 августа, дроны атаковали военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ. Спутники NASA зафиксировали три очага возгорания на территории авиабазы.

Британская разведка показала спутниковые снимки после удара по авиабазе под ВолгоградомБританская разведка показала спутниковые снимки после удара по авиабазе под ВолгоградомБританская разведка показала спутниковые снимки после удара по авиабазе под Волгоградом

Согласно открытым данным, на авиабазе дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельно разводной авиационной эскадрильи (военная часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированного 1 января 2014 года из авиационной эскадрилии 697 в состав 7-й бригады ВКС. Также там могли базироваться истребители Су-34.

До этого, 16 августа, украинские дроны-камикадзе атаковали российский аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Как сообщают источники в военной разведке, в результате атаки был уничтожен самолет МИГ-31К/И, два самолета Ил-76 и повреждены около пяти самолетов, вероятно МИГ-31К/И.

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