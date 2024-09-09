РосСМИ: Китай и Россия планируют провести военные учения в этом месяце

Сегодня Китай поделился планами проведения совместных военных учений с Россией под названием North-Joint 2024, которые состоятся в небе и морях вокруг Японского и Охотского морей в этом месяце, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявило Министерство обороны Китая, сообщает The Moscow Times.

В заявлении речь идет о том, что в учениях примут участие военно-морские и военно-воздушные силы обеих стран.

"Эти учения имеют целью углубить уровень стратегического сотрудничества между китайскими и российскими войсками и повысить их способность совместно противостоять угрозам безопасности" , - сообщили в министерстве обороны Китая.

Отмечается, что и Китай, и Россия планируют направить свои флотилии в Тихий океан для совместного патрулирования. В то же время, китайские войска хотят принять участие в российских стратегических учениях "Океан-2024".

Точной даты проведения учения пока министерство обороны Китая не разглашает.

Издание напомнило, что в июле этого года Россия и Китай также проводили совместные учения по водам и воздушному пространству вокруг Чжаньцзяна, города в провинции Гуандун на юге Китая. Они происходили на фоне заявления лидеров НАТО, что Китай стал решающим фактором вторжения России в Украину в 2022 году.

Китайско-российские отношения

Двусторонние отношения между Китаем и Россией укрепились после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Китай оказывает России экономическую и политическую поддержку, помогает в обходе санкций, хотя формально избегает прямой военной помощи. Обе страны заявляют о "безграничном" партнерстве, направленном против Запада, что усиливает их сотрудничество в торговле, энергетике и обороне.

Их отношения представляют опасность для мировой общности. Во-первых, совместная поддержка автократических режимов и противодействие Западу подрывают международную безопасность и демократию. Во-вторых, российско-китайские военные учения и координация в оборонной сфере повышают риск эскалации конфликтов в Европе и Азии. И конечно, укрепление торговых связей между Китаем и Россией помогает России обходить санкции, что влияет на состояние российского оборонпрома. Благодаря этому РФ продолжает вести войну против Украины.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что постоянное разжигание Пекином войны против Украины путем поддержки связей с РФ может негативно отразиться на интересах и репутации Китая.