Трамп "обиделся" на Путина из-за поддержки Харрис на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что обижен на слова главы РФ Владимира Путина, якобы поддержавшего кандидатку от демократов Камалу Харрис, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал на митинге в Висконсине.

"Путин поддержал Камалу. Меня это очень оскорбило. Интересно, почему он поддержал Камалу. Нет, он шахматист. Стоит ли мне из-за этого расстраиваться? Нет. Я думаю, что это было сделано с улыбкой. Не знаю, кто, черт возьми, знает? Никто этого не узнает" , — сказал Трамп.

В то же время Трамп добавил, что никто из президентов США не относился к России более жестко, чем он, и Путин об этом "знает как никто другой".

Как сообщалось, экспрезидент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, по данным опросов, несколько опережает вице-президента и кандидата от Демократической партии Камала Харрис.