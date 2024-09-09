Министр обороны Литвы прокомментировал инцидент с российским дроном над страной

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас прокомментировал инцидент с российским военным беспилотником, залетевшим на территорию Латвии, сообщает Европейская правда.

Его слова приводит LRT.

Кащюнас отметил, что инцидент с нарушением воздушного пространства Латвии российским военным беспилотником, который там разбился, "не был неожиданным".

Он не дал прямого ответа на вопрос о том, знали ли в НАТО заранее, что беспилотник входит в воздушное пространство Латвии, и акцентировал, что не может раскрывать всю информацию.

"Мы на прямой связи с латвийцами, и ждем информацию от структур НАТО. Когда ее будет больше, мы сообщим столько, сколько необходимо сообщить... Прежде всего, мы должны подождать обсуждения в НАТО относительно того, какие инструменты можно применять в таких ситуациях", – сказал Кащюнас.

Министр продолжил, что ситуации с беспилотниками могут быть разными, а соответственно может отличаться и реагирование.

Он выразил надежду, что этот случай побудит вернуться к разговорам об усилении ПВО на восточном фланге НАТО.

"Здесь нужны разные системы – и большой, и средней, и малой дальности (...) Решения могут быть разными, но, опять же, первое слово – за Латвией, Румынией, Польшей как странами, которые уже столкнулись с такими инцидентами", – сказал Лауринас Кащюнас.

Перед этим глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис после инцидента заявил, что российские дроны падают на территории НАТО из-за бездействия союзников.

Напомним, 8 сентября президент в Латвии заявили, что в субботу на территории страны разбился российский военный беспилотник. В армии сообщили, что аппарат залетел в воздушное пространство Латвии из Беларуси и его сразу же заметили.

В НАТО прокомментировали, что не располагают информацией о том, что попадание российского беспилотника на территорию Латвии было преднамеренным.