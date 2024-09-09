Как украинцы относятся к переименованию копейки на шаг - опрос

Инициативу Национального банка изменить название украинской разменной монеты считает несвоевременной более половины украинцев. Чуть меньше четверти полностью поддерживает НБУ в этом вопросе. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber, сообщает Лига.Финансы.

Ответы на вопрос "Поддерживаете ли вы замену копейки на шаг?" распределились следующим образом:

не поддерживаю, это лишнее – 57%;

да, полностью поддерживаю – 24%;

мне безразлично, не думаю о таком сейчас – 19%.

В анонимном онлайн-опросе приняло участие более 29 000 украинцев. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Нацбанк 2 сентября, на очередную годовщину введения в обращение национальной денежной единицы – гривни, предложил изменить название украинской мелкой разменной монеты – вместо "копейка" назвать ее "шаг".

Аргумент такого решения – отказ от российского имперского и советского названия "копейка", который сейчас кроме Украины сохраняют в обращении только РФ, Беларусь и непризнанная Приднестровская молдавская республика. А у нас исторически мелкую монету называли "шагами" еще в XVII веке.