В Киеве зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции в одной из школ

6 сентября в Киеве зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся одной из общеобразовательных школ, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского центра по контролю и профилактике болезней.

Больных учеников обследовали на кишечную группу инфекций. Часть детей находится на стационарном лечении, другие лечатся амбулаторно под наблюдением врачей.

ГУ "Киевский городской ЦКПХ Министерства здравоохранения" сообщила соответствующие службы об инциденте. Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник инфекции.

Острые кишечные инфекции - одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно такие болезни вызывают бактерии или вирусы, попадающие в организм человека с зараженной пищей или загрязненной водой, а также при несоблюдении гигиены рук.

Отравления и эпидемии

В начале июня в Одессе и Львовской области были зафиксированы массовые случаи пищевого отравления. Большинство пострадавших – дети.

Кроме того, в апреле трое детей из Закарпатской области отравились угарным газом. Они были госпитализированы в местную больницу.

Эпидемиологи также предупреждают о возможной вспышке холеры, особенно опасной летом. Хотя по состоянию на середину июня официальных случаев холеры в Украине не было, ситуация в оккупированном Мариуполе остается критической из-за разрушения инфраструктуры.