Россия потеряла на войне еще 1 380 оккупантов, 50 артсистем и 19 ББМ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 380 российских захватчиков, сожгли 50 артиллерийских систем и 19 ББМ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 627 790 (+1 380) человек,

танков – 8 640 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 16 925 (+19) ед,

артиллерийских систем – 17 880 (+50) ед,

РСЗО – 1 180 (+0) ед,

средств ПВО – 942 (+0) ед,

самолетов – 368 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 933 (+36) ед,

крылатых ракет – 2 591 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 24 330 (+68) ед,

специальной техники – 3 053 (+4) ед.

Данные уточняются.