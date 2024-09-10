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Россия потеряла на войне еще 1 380 оккупантов, 50 артсистем и 19 ББМ

Россия потеряла на войне еще 1 380 оккупантов, 50 артсистем и 19 ББМ
Фото: wikimedia.org

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 380 российских захватчиков, сожгли 50 артиллерийских систем и 19 ББМ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 627 790 (+1 380) человек,
  • танков – 8 640 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 925 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 17 880 (+50) ед,
  • РСЗО – 1 180 (+0) ед,
  • средств ПВО – 942 (+0) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 933 (+36) ед,
  • крылатых ракет – 2 591 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24 330 (+68) ед,
  • специальной техники – 3 053 (+4) ед.

Данные уточняются.

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