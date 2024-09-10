Россия потеряла на войне еще 1 380 оккупантов, 50 артсистем и 19 ББМ
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 380 российских захватчиков, сожгли 50 артиллерийских систем и 19 ББМ, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме".
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 627 790 (+1 380) человек,
- танков – 8 640 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 16 925 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 17 880 (+50) ед,
- РСЗО – 1 180 (+0) ед,
- средств ПВО – 942 (+0) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 933 (+36) ед,
- крылатых ракет – 2 591 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 24 330 (+68) ед,
- специальной техники – 3 053 (+4) ед.
Данные уточняются.