Минобороны РФ заявило о сбитии 144 дронов в 9 регионах России
Минобороны РФ заявило, что ночью 10 сентября над территорией России якобы сбили 144 украинских дрона в 9 регионах, из них 20 – в Московской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.
"В течение прошедшей ночи… дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа".
Сообщается, что больше всего дронов якобы сбили над территорией Брянской области – 72. 20 беспилотников якобы уничтожили над Московской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, 8 – над Белгородской, 7 – над Калужской, 5 – над Воронежской, 4 – над Липецкой области и 1 – над Орловской области.
Ни о каких последствиях атаки российское минобороны традиционно не сообщает.
Предыстория:
- Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в ночь на 10 сентября в России сбили 14 беспилотников, летевших на столицу страны-агрессора.
- Российские СМИ сообщали, что аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" закрыты, объявлен план "Ковер".
- Жители подмосковного Раменского сообщали, что обломки одного из БПЛА попали в жилую многоэтажку. Там вспыхнул пожар. Позже появилась информация о еще двух домах, в которые якобы попали обломки беспилотников.
- Кроме этого, пострадал аэропорт "Жуковский" под Москвой, Собянин сообщил, что в аэропорту продолжается ликвидация пожара.
- Об атаке беспилотников заявляли власти и других областей РФ.