Минобороны РФ заявило о сбитии 144 дронов в 9 регионах России

Минобороны РФ заявило, что ночью 10 сентября над территорией России якобы сбили 144 украинских дрона в 9 регионах, из них 20 – в Московской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

"В течение прошедшей ночи… дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа".

Сообщается, что больше всего дронов якобы сбили над территорией Брянской области – 72. 20 беспилотников якобы уничтожили над Московской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, 8 – над Белгородской, 7 – над Калужской, 5 – над Воронежской, 4 – над Липецкой области и 1 – над Орловской области.

Ни о каких последствиях атаки российское минобороны традиционно не сообщает.

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