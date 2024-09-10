ОВА: В Донецкой области есть погибшие и раненые от российских ударов

Три человека погибли и по меньшей мере пять получили ранения в результате российских даров по Донецкой области за прошедшие сутки, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

Захватчики били по Покровскому району: в Курахово повредили 7 домов, в Горняке убили одного человека и ранили двух. Также, по словам главы ОВА, под постоянными обстрелами были Марьинская, Гродовская и Мирноградская общины.

В Краматорском районе россияне убили одного человека и ранили еще одного в селе Щурово Лиманской общины. Здесь также повредили 8 домов.

Также один человек погиб и один получил ранения в Клебан-Быке Ильиновской общины; поврежден дом в Александро-Калиновом.

Били захватчики и по Бахмутскому району: в Торецке ранили 1 человека и повредили дом. В Часовоярской общине повредили 12 частных домов, многоэтажку и нежилое помещение.