В МОН рассказали, где обучение офлайн в школах наиболее опасно

Министерство образования и науки Украины (МОН) утвердило перечень территориальных громад по степени риска безопасности в системе образования, сообщает РБК-Украина.

МОН рассказывает, где обучение офлайн в школах наиболее опасно.

Список наиболее опасных регионов разработан на основе методики оценки рисков, утвержденной постановлением Кабинета Министров от 2 августа 2024 года.

В МОН отмечают, что зонирование поможет учитывать риски безопасности при разработке образовательных политик, выборе мест для строительства укрытий и возвращение школ к очной или смешанной учебе.

Где учиться офлайн наиболее опасно

Непреодолимый уровень опасности в Середино-Будской и Великописаревской громадах Сумской области, в Дергачевской, Липецкой, Волчанской, Дворичанской, Кондрашевской, Петропавловской, Куриловской, Боровской громадах Харьковской области, на территории Луганской области, во многих громадах Донецкой, Днепропетровской, Днепропетровской, областей и на территории АР Крым.

Также очень высок уровень опасности в областях, которые находятся недалеко от зоны активных боевых действий, а также имеют общую границу с Россией и Беларусью.

Ознакомиться более подробно с перечнем общин можно на специальном дашборде.

Как определяется уровень опасности

Анализ проводится на основе данных о расположении школ, количестве учащихся, работников, форме обучения и дополнительных сведений из открытых источников, включая геолокацию взрывов, инфраструктурных объектов, близость к линии фронта и государственных границ с РФ, Беларусью и Приднестровьем.

Методика, разработанная совместно с экспертами разных ведомств, предусматривает пять уровней риска:

Неустранимый — громады в зонах активных боевых действий или временно оккупированные.

— громады в зонах активных боевых действий или временно оккупированные. Очень высок — громады до 45 км от линии фронта или границ с РФ, Белоруссией или Приднестровьем.

— громады до 45 км от линии фронта или границ с РФ, Белоруссией или Приднестровьем. Высокий – зоны до 60 км от боевых действий с риском авиаударов и инфраструктурных объектов.

– зоны до 60 км от боевых действий с риском авиаударов и инфраструктурных объектов. Умеренный – громады до 90 км от зоны конфликта.

– громады до 90 км от зоны конфликта. Удовлетворительное — безопасные для очного обучения общины.

Ранее сообщалось, что из-за войны в Украине многие дети вынуждены учиться онлайн – около 2 миллионов учеников не имеют возможности получать офлайн-образование. Однако дистанционное обучение приводит к образовательным потерям, что подтверждается результатами международного исследования качества образования PISA-2022. По этим данным, потери в образовании украинских детей составляют от 1,5 до 2 лет. Для преодоления этой проблемы планируется создание Экосистемы для восполнения образовательных потерь.