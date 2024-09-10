На Прикарпатье чиновников ТЦК задержали по подозрению во взяточничестве

Заместителя руководителя Ивано-Франковского областного терцентра комплектования и двух служащих РТЦК подозревают во взяточничестве, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

Как отмечается, троих чиновников военкоматов задержали одновременно. Заместителя начальника Ивано-Франковского областного ТЦК — недалеко от места работы.

"За 1 000 долларов "вознаграждения" он предлагал беспрепятственно получить код для идентификации в системе "Оберег" или военно-учетные документы" , — говорят в полиции.

За решение аналогичного вопроса его коллега — начальник районного ТЦК — также получил 1 000 долларов, а заместитель командира роты охраны этого же военкомата — более 18 тыс. грн, утверждают в полиции. А именно, 2000 грн — за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил военного учета, а 400 долларов — за предоставление электронного кода для идентификации в системе.

Всем объявили о подозрении. Заместитель начальника областного ТЦК и начальник районного арестованы с правом внести по 242 тыс. грн залога. Относительно третьего подозреваемого — продолжается рассмотрение ходатайства.

Как сообщалось, в Закарпатской области женщина заявила, что ее отца якобы незаконно задержали работники ТЦК. В своем обращении к представителю омбудсмена она указала, что мужчину избили и это привело к его смерти.