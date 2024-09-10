Шмыгаль рассказал о бюджете Украины на 2025 год

При планировании бюджета на 2024 год вместе с МВФ, учитывался прогноз, что война продлится до лета 2024 года. Поэтому бюджет предусматривал значительные расходы на военные нужды, но мобилизация и заполнение вакансий в ВСУ требуют дополнительного финансирования, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

"По поводу бюджета этого года и 2025 года. Когда мы планировали бюджет 2024 совместно с МВФ, одним из прогнозов партнеров было, что война будет продолжаться до лета 2024 года. Соответственно в бюджете были запланированы военные расходы такими, какими они сейчас есть. Но у нас продолжается мобилизация, дозаполнение вакансий в ВСУ, это требует большего финансирования" , - заявил он.

Он отметил, что 500 млрд гривен - дефицит, который нужно покрыть до конца года.

"Мы знаем, что финансирование каждого военного для бюджета стоит 1,2 млн гривен, соответственно когда мы подбираем людей - должны увеличивать бюджет ВСУ. Цифра в 500 млрд, которая озвучена и подана - это тот дефицит, который нужен ВСУ до конца этого года" , - заявил Шмыгаль.

По словам премьера, в следующем году бюджет будет учитывать новые реалии, и сейчас идет дискуссия с МВФ по поводу дальнейшего финансирования. Шмыгаль отметил, что партнеры не предоставляют средства на ВСУ, поэтому финансирование осуществляется из внутренних ресурсов, включая заимствования на внутреннем рынке и другие финансовые инструменты.

"Партнеры не дают средства на ВСУ, мы должны финансировать самостоятельно, мы находим ресурсы как в заимствованиях на внутреннем рынке, так и в других финансовых инструментах. Одним из источников мы видим увеличение военного сбора и вопрос справедливого распределения военного сбора в украинском обществе. Это собственно то, что подал Кабмин как предложение" , - добавил он.

Кроме того, по словам Шмыгаля, Кабмин планирует получить около 50 млрд гривен от конфискованных российских активов, которые будут использованы как для покрытия дефицита бюджета, так и для военных нужд.

В Украине планируют повысить налоги

В конце лета финансовый комитет одобрил законопроект, предусматривающий, что бюджет в 2024 году получит 30 млрд гривен, вместо 125 млрд, которые запрашивал Минфин. В 2025 году запланировано 127 млрд гривен с 340 млрд грн.

Согласно проекту, основным изменением станет повышение военного сбора с доходов граждан с 1,5% до 5%. По подсчетам Минфина, это принесет дополнительные 27,3 млрд гривен в бюджет в 2024 году, а в 2025 году – 107,7 млрд гривен.

Также законопроект предусматривает установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога ІІІ группы, в частности ФЛПов и юридических лиц. В 2025 году это обеспечит дополнительные 6,8 млрд гривен.

Однако 3 сентября Верховная Рада не поддержала законопроект об увеличении налогов в 2024 году на 30 млрд гривен, и документ был отправлен на повторное первое чтение.