Полиция задержала подозреваемого в избиении ветерана в Смеле. Он скрывался в одной из гостиниц Черкасской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

"28-летний мужчина скрывался от правоохранителей в одной из гостиниц на территории Черкасской области. В настоящее время он задержан при участии спецназовцев полиции", - говорится в сообщении.

В ближайшее время, по данным правоохранителей, суд изберет ему меру пресечения - следствие по согласованию с прокуратурой ходатайствует об избрании содержания под стражей.

Кроме того, по месту жительства фигуранта прошли обыски, в результате которых было изъято предварительно наркотическое средство и оружие.

По факту избиения ветерана в городе Смела Черкасской области полиция проводит расследование уголовных производств по ч. 2 ст. 296 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 4 ст. 189 КМУ (Вымагательство).

Избиение ветерана в Смеле Черкасской области

9 сентября в сети появилось видео избиения бывшего военнослужащего в городе Смела Черкасской области. Кадры опубликовали очевидцы, которые вызвали на место полицию и скорую помощь.

Правоохранители начали уголовное производство. А пользователи узнали в нападавшев местного криминального авторитета. Позже в полиции подозреваемому в ибиении сообщили о подозрении и объявили в розыск.