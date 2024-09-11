Глава НБУ сделал заявление по курсу гривны к доллару после переговоров с МВФ

Национальный банк Украины будет двигаться к большей гибкости курса гривны к доллару. В то же время, контроль за курсом будет сохраняться, а колебания будут умеренными, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает его Facebook.

"Обменный курс и далее будет выполнять функцию поглотителя шоков и помогать экономике приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям", - сказал Пышный.

По его словам, политика НБУ в сочетании с управляемой гибкостью и далее будет предотвращать чрезмерные колебания и потерю контроля за инфляционными и курсовыми ожиданиями.