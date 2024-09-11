В Киев прибыли президент Литвы и глава правительства Латвии

В среду в Киев с визитами прибыли президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства Латвии Эвика Силиня, сообщает Европейская правда.

Об этом руководители балтийских государств сообщили в соцсети Х (Twitter).

Науседа сообщил, что во время визита встретится с президентом Владимиром Зеленским. Военная и экономическая поддержка для Украины имеет решающее значение для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, добавил он.

Силиня отметила, что Латвия будет с украинским народом до его победы, и всегда будет поддерживать Украину на пути в Европейский Союз и НАТ

Rīts Kijivā. Latvija būs kopā ar Ukrainas tautu līdz tās uzvarai!



Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні! ???????????????? pic.twitter.com/yK22cqQX9J — Evika Siliņa ???????????????? (@EvikaSilina) September 11, 2024

Напомним, в среду в Киеве ожидают также визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лемми.