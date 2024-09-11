В Киев прибыли президент Литвы и глава правительства Латвии
В среду в Киев с визитами прибыли президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства Латвии Эвика Силиня, сообщает Европейская правда.
Об этом руководители балтийских государств сообщили в соцсети Х (Twitter).
Науседа сообщил, что во время визита встретится с президентом Владимиром Зеленским. Военная и экономическая поддержка для Украины имеет решающее значение для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, добавил он.
Силиня отметила, что Латвия будет с украинским народом до его победы, и всегда будет поддерживать Украину на пути в Европейский Союз и НАТ
Напомним, в среду в Киеве ожидают также визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лемми.