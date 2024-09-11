Российские войска обстреляли больницу в Черниговской области

Ночью 11 сентября российские захватчики обстреляли из артиллерии больницу в городе Семеновка Черниговской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают глава ОВА Вячеслав Чаус и Нацполиция в Telegram.

"Ночью из артиллерии враг ударил по больнице в Семеновке. Серьезно повреждены окна, частично нет электроснабжения. Предварительно, пациенты и персонал не пострадали".

В полиции уточнили, что речь идет о Семеновской городской больнице.

Правоохранители сейчас документируют последствия российского удара.