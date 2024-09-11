Минэнерго: Враг атаковал энергообъекты в 4 областях Украины

За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В частности, в Харьковской области в результате боевых действий обесточивались несколько подстанций и бытовые потребители. Питание восстановлено для всех потребителей.

В Полтавской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия. Питание восстановлено.

Кроме того, в Запорожской области по технологическим причинам отключалось оборудование на подстанции, обесточивались бытовые потребители. На одном из промышленных предприятий произошло нарушение технологии производственного процесса. Сейчас питание восстановлено.

В Хмельницкой области в результате технологических нарушений обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

Напомним:

В среду 11 сентября не планируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии, но энергетики просят экономить свет.