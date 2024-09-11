Минэнерго: Враг атаковал энергообъекты в 4 областях Украины
За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В частности, в Харьковской области в результате боевых действий обесточивались несколько подстанций и бытовые потребители. Питание восстановлено для всех потребителей.
В Полтавской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия. Питание восстановлено.
Кроме того, в Запорожской области по технологическим причинам отключалось оборудование на подстанции, обесточивались бытовые потребители. На одном из промышленных предприятий произошло нарушение технологии производственного процесса. Сейчас питание восстановлено.
В Хмельницкой области в результате технологических нарушений обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.
Напомним:
В среду 11 сентября не планируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии, но энергетики просят экономить свет.