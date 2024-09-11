Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью

Глава Министерства внутренних дел Польши подписал указ, который продлевает действие буферной зоны на границе с Беларусью еще на 90 дней, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в польском МВД.

Подписанное решение вступило в силу со среды, 11 сентября.

"Зона принесла конкретные, хорошие результаты. Она направлена прежде всего против контрабандистов, которые переправляют людей через границу", – сказал министр Томаш Семоняк, обосновывая это решение.

Буферная зона охватывает участок польско-белорусской границы длиной более 60 км в пределах территорий пограничных постов в Наревце, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемхе.

Запрет на пребывание на определенной территории в буферной зоне действует с 13 июня 2024 года. Он вступил в силу после всплеска попыток мигрантов пересечь границу и ряда насильственных инцидентов, один из которых привел к гибели военнослужащего.

А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что Минск не будет препятствовать попаданию в ЕС заинтересованных в этом мигрантов, и дал понять, что это его ответ на европейские санкции.

В частности, 5 сентября сообщалось, что польские пограничники задержали подозреваемых в причастности к организованной преступной группировке, которая занималась организацией нелегальной миграции из Беларуси в Польшу.