В Минобороны Британии рассказали о действиях российской военной разведки в киберпространстве

В Минобороны Великобритании в новом разведывательном обзоре по российско-украинской войне рассказали о кибердеятельности подразделения 29155 российской военной разведки, сообщает Европейская правда.

В ведомстве напомнили, что 5 сентября Национальный центр кибербезопасности Великобритании публично заявил, что подразделение 29155 российской военной разведки несет ответственность за ряд киберопераций во всем мире с 2020 года.

По крайней мере некоторые из киберопераций этой группы почти наверняка были направлены на поддержку российского вторжения в Украину.

Операции включали разрушительное вредоносное программное обеспечение WhisperGate, которое было использовано против украинских целей в 2022 году. Другая деятельность включала повреждение веб-сайтов и сканирование сети с целью шпионажа.

Ранее WhisperGate приписывали российскому государству – в этом новом докладе атака конкретно связывается с подразделением 29155.

Подразделение 29155 считается ответственным за попытки государственных переворотов, саботаж и операции влияния, а также покушения на убийства по всей Европе. Таким образом, наступательные кибероперации знаменуют собой развитие возможностей подразделения 29155.

Это еще раз подчеркивает значение, которое российское государство придает киберпространству в контексте своего вторжения в Украину.

Разведывательная служба Германии BfV обнародовала в понедельник предупреждение о том, что за рядом онлайн-атак на страны НАТО и ЕС стоит группа киберпреступников, принадлежащая к подразделению 29155 российской военной разведки.

Ранее с похожим предостережением о деятельности подразделения 29155 выступили в Полиции безопасности Эстонии.