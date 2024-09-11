ВСУ получат новые беспилотники "Черная вдова"
В Министерстве обороны Украины кодифицировали и допустили к поставке войскам беспилотный авиационный комплекс под названием "Черная вдова", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба МОУ.
"Это беспилотники тактического уровня действия. Опытный пилот может применять их как днем, так и ночью".
В Минобороны Украины отмечают, что многоразовый квадрокоптер может работать и в формате ударного FPV. Сравнительно невысокая цена одного дрона позволяет его использовать и в таком варианте, указано в сообщении.
Выполненный в формате для одноразового использования коптер "Черной вдовы" берет на борт усиленный заряд взрывчатки.