Россияне ударили из артиллерии по Константиновке: есть погибшие

Российские войска 11 сентября ударили из артиллерии по городу Константиновка Донецкой области, в результате чего погибли две женщины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

"Россияне нанесли по городу (Константиновка) удар из ствольной артиллерии. Погибли две женщины в возрасте 73 и 81 год".

По его словам, также были повреждены 4 частных дома, магазин и линия электропередач.

Филашкин отметил, что враг не прекращает обстрелов гражданских в Донецкой области и в очередной раз призвал эвакуироваться.