WSJ: Запад подталкивает Украину думать о плане "Б" в войне с Россией

США и европейские страны подталкивают Киев к тому, чтобы он сформулировал надежный план своих достижений на следующий год войны с Россией, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

США и европейские союзники все еще поддерживают долгосрочную заявленную цель президента Украины Владимира Зеленского – вытеснить Россию со всей территории Украины.

Но учитывая то, что общественная поддержка у некоторых ключевых сторонников Украины ослабевает, а Россия делает медленные успехи на местах, некоторые европейские дипломаты говорят, что Украина должна быть более реалистичной в своих целях в войне. Это могло бы помочь западным чиновникам отстаивать перед своими избирателями необходимость предоставления Украине оружия и помощи.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетят Украину в среду, чтобы встретиться с украинскими чиновниками. В частности, чтобы обсудить, как лучше определить победу Украины, и какая помощь ей для этого понадобится, по словам официальных лиц.

Несколько других высокопоставленных американских и европейских чиновников посетили Киев в течение последних двух недель. Переговоры указывают на постоянный источник напряженности в отношениях между Киевом и Западом – согласование желания вывести войска главы России Владимира Путина из Украины с военной реальностью на местах.

Высокопоставленные европейские чиновники говорят, что Киеву сообщили: полная победа Украины потребует от Запада поддержки на сотни миллиардов долларов, чего ни Вашингтон, ни Европа реально сделать не могут.

Блинкен заявил во вторник, что его поездка была частично направлена на то, чтобы увидеть, "как именно украинцы видят свои потребности в этот момент, какие цели и что мы можем сделать, чтобы поддержать эти потребности".

Блинкен сказал, что он и Лэмми будут докладывать президенту Байдену и премьер-министру Британии Киру Стармеру, которые затем обсудят этот вопрос во время встречи в пятницу. Это может стать прелюдией к тому, как США и Британия дадут согласие на использование Украиной ракет дальнего радиуса действия для поражения целей на территории России, но официальные лица предупреждают, что окончательное решение еще не принято.

В Вашингтоне представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поездка в Киев не имела целью принудить Украину к переговорам:

"Безусловно, завершение конфликта путем переговоров является наиболее вероятным результатом, но когда это произойдет, и при каких условиях и обстоятельствах, это будет зависеть от президента Зеленского".

Западные официальные лица заявляют, что хотя Путин утверждает, что хочет начать мирные переговоры, его заявления не являются добросовестными. Путин продолжает верить, что он может достичь военных успехов, необходимых для уничтожения независимости Украины.

Напомним, 10 сентября президент США Джо Байден намекнул, что США могут снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия на территории России.