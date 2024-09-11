ГВА: Покровск и соседние населенные пункты остались без газа из-за обстрелов

Прифронтовой Покровск Донецкой области и соседние населенные пункты остались без газа. Причиной этого были обстрелы российских оккупантов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Покровская городская военная администрация в Telegram.

"Абоненты Донецкоблгаза в Покровской общине оказались без газоснабжения в результате обстрела", - говорится в сообщении .

За прошедшие сутки из-за обстрелов россиян был поврежден объект газотранспортной системы. Без газа остались жители городов Покровск и Родинское. Также без газоснабжения села 1 мая, Гнатовка, Рог, Красный Лиман, Ровно, Троянда и Гришино.

"Восстановление распределения газа до абонентов возможно после возобновления работы поврежденного объекта", - отмечает Покровская ГВА.

Какая ситуация в Покровске

Покровск - один из городов Донецкой области, который в последние месяцы является активной точной боевых действий. В последнее время бои подошли к окраинам города.

Как отмечали украинские военные, россияне сосредоточили усилия по захвату Покровска. Там происходит больше всего атак врага. По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки отбиты 32 атаки оккупантов.

В Покровск из-за опасной ситуации прекратили курсировать эвакуационные поезда, в городе прекратили работу банки.