Во Львовской области мобилизовали забронированного мужчину: в ТЦК ответили

Мобилизированный Дрогобычским территориальным центром комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) мужчина заявляет, что имеет бронь и требует освободить его от службы в ВСУ, сообщает РБК-Украина.

Сайт рассказывает, что об этом говорят во Львовском областном ТЦК и СП .

9 сентября в медиа появилась информация о мобилизации гражданина Дрогобычским РТЦК и СП, утверждающего, что имел бронирование от прохождения военной службы. Мужчина подал иск в суд с требованием освободить его от службы в армии.

Как происходит бронирование военнообязанных

Во Львовском областном ТЦК и СП объясняют, согласно последним изменениям, внесенным 16 августа 2024 в постановление Кабинета Министров Украины №76 от 27 января 2023 года, процедура бронирования военнообязанных регулируется следующим образом. Минэкономики направляет решение о бронировании соответствующим государственным органам и Минобороны, СБУ, Службе внешней разведки или разведывательному органу Минобороны.

Минобороны и другие указанные органы должны довести эти решения до сведения территориальных центров комплектования и социальной поддержки в течение трех дней. Органы, бронирующие военнообязанных, должны выдать выписку из решения и отправить его в соответствующий РТЦК и СП в течение пяти дней. Выписка, заверенная подписью и печатью (если таковая есть), служит документом, подтверждающим отсрочку.

Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько пояснил, что украинцы, имеющие основания для получения отсрочки от мобилизации, должны соблюдать установленный законом порядок для ее оформления. Если лицо имеет право на отсрочку, но не оформило его должным образом, и при этом игнорирует повестки от территориальных центров комплектования и социальной поддержки и не обновляет свои данные, это может быть расценено как уклонение от мобилизации.

Почему мобилизовали мужчину

В то же время сообщается, что мужчина 1971 года работал в одном из супермаркетов. Заведение действительно забронировало определенных своих работников и направило соответствующий документ в РТЦК и СП. Однако в этом списке не было фамилии гражданина, который оспаривает свою мобилизацию в суде. РТЦК также не получал никакой другой информации о бронировании этого гражданина.

Как результат, военнообязанный был мобилизован в соответствии с законом и признан годным к военной службе по решению ВЛК. Он служит в вооруженных силах и выполняет свои обязанности.

Напомним, чтобы получить отсрочку, военнообязанные должны лично подать заявление в ТЦК на имя главы специальной комиссии. Образец заявления определен постановлением Кабинета Министров Украины №560. К заявлению следует добавить документы или их копии, подтверждающие право на отсрочку.

Также мы рассказывали, что вопрос мобилизации и возможных оснований для отсрочки регулируется законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно этому закону, военнообязанные мужчины могут получить официальную отсрочку от мобилизации.