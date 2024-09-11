На днях состоится встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне - Блинкен

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский вскоре встретятся в Вашингтоне﻿. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев, сообщает Деловая столица.

По словам Блинкена, он приехал в Украину для того, чтобы выяснить, какая еще необходима помощь. В частности, по вопросу обороны территорий в ближайшее время.

Он также анонсировал встречу Байдена и Зеленского.

"За два дня будет встреча наших руководителей в Вашингтоне" , – заявил Блинкен.

Напомним, на Форуме «Украина 2024. Независимость» президент Владимир Зеленский объявил, что в сентябре представит план победы Украины Байдену, а также двум кандидатам в президенты США. Он подчеркнул, что это покажет, готовы ли союзники поддержать победу Киева, или только сдерживать Путина.