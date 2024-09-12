Россия атаковала Киев ударными беспилотниками: в КГВА рассказали, как отбивали атаку

Российская армия в ночь на 12 сентября атаковала Киев ударными беспилотниками, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Седьмая воздушная атака российских оккупантов на Киев за сентябрь! Враг в очередной раз применил ударные беспилотники, предварительно типа Shahed. Что касается ракет — действительно, в течение ночи объявлялись угрозы баллистики, но обошлось без применения по Киеву" , — рассказал он.

Воздушная тревога в столице объявлялась трижды, суммарно она продолжалась около 2 часов. По информации ГВА, первые группы дронов россияне запустили еще до полуночи, но в течение ночи постоянно добавлялись новые.

"Так же и на Киев российские ударные беспилотники заходили несколько раз, с разных направлений, преимущественно по одному. Однако ни один из московитских дронов Киева не добрался. Силы противовоздушной обороны все сбили на подступах" , — утверждает Попко.

По его словам, предварительно — в Киеве без пострадавших и разрушений.

Как сообщалось, в ночь на 12 сентября российская армия атаковала Конотоп в Сумской области "шахедами" и авиацией — есть разрушения в центре города, возникли проблемы с водой и электричеством.