Дело экс-генерала СБУ Наумова передали в суд

Правоохранители передали в суд дело в отношении бывшего высокопоставленного чиновника Службы безопасности Украины Андрея Наумова, которого обвиняют в растрате, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают пресс-службы Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора.

"Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ по фактам злоупотребления служебным положением, завладение чужим имуществом в крупных размерах и завладение чужим имуществом путем мошенничества в особо крупных размерах".

Расследованием установлено, что обвиняемый, находясь в должности директора одного из государственных предприятий, подписал заведомо экономически невыгодный для этого предприятия договор и документы по выполнению и оплате работ. В результате таких действий государству нанесен более 370 тысяч гривен убытков.

Также экс-генерал СБУ с целью незаконного обогащения организовал безосновательное начисление и выплату себе премий, в результате чего завладел средствами госпредприятия в сумме более 460 тысяч гривен.

Кроме того, работая по контракту в Службе безопасности Украины, путем обмана он завладел средствами госпредприятия в сумме почти 3,3 млн грн, которые были ему безосновательно начислены и выплачены в виде среднемесячной заработной платы как директору этого предприятия.

В общем, находясь на должности руководителя государственного предприятия, обвиняемый завладел денежными средствами в размере более 4,1 млн грн.