Россия обстреляла кассетными боеприпасами Изюмский район: есть погибшие и раненые

В результате российского удара кассетными боеприпасами по жилому кварталу в Боровой Изюмского района Харьковской области погибли два человека, еще 7 пострадали, горят жилые дома, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам Синегубова, предварительно, враг использовал кассетные боеприпасы, которые попали в жилой квартал. В результате атаки погиб гражданский мужчина, также из-под завалов деблокировали тело женщины. Сейчас известно о 7 пострадавших.

Глава ОВА отметил, что россияне применили тактику двойного удара.

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