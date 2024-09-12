Россия обстреляла кассетными боеприпасами Изюмский район: есть погибшие и раненые
В результате российского удара кассетными боеприпасами по жилому кварталу в Боровой Изюмского района Харьковской области погибли два человека, еще 7 пострадали, горят жилые дома, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По словам Синегубова, предварительно, враг использовал кассетные боеприпасы, которые попали в жилой квартал. В результате атаки погиб гражданский мужчина, также из-под завалов деблокировали тело женщины. Сейчас известно о 7 пострадавших.
Глава ОВА отметил, что россияне применили тактику двойного удара.
Что предшествовало:
- Ночью 12 сентября российские захватчики обстреляли жилые дома в селе Боровая на Харьковщине, из-под завалов спасатели достали живую пожилую женщину.