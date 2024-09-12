В Киеве предупреждают о непогоде: будет удерживаться до конца суток

Сегодня, 12 сентября, в Киеве в ближайшие часы ожидается гроза. Непогода будет удерживаться до конца суток, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В ближайшие часы с удержанием до конца суток в столице ожидаются грозы. И уровень опасности. Не пугайтесь звуков грома", - пишет КГВА.

Погода в Киеве

Как писали синоптики, сегодня в Киеве ожидается облачная погода с прояснением. Также предупреждали о кратковременных дождях и грозе. Температура будет колебаться от +25 до +27.

Завтра, 13 сентября, как и сегодня, возможны дожди и местами грозы. Ночью температура будет опускаться до +16, а днем - около +25.