Россияне нанесли авиаудар по Ахтырке в Сумской области, есть повреждения
Утром 13 сентября россияне осуществили авиационный удар по Ахтырке в Сумской области, применив УАБ, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила военная администрация Сумской области.
В ОВА отмечают, что зафиксирован один взрыв.
По предварительным данным, люди не пострадали.
В результате обстрела повреждены многоэтажный жилой дом, хозяйственные постройки, автомобили, здания предприятия.
"На месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия вражеской атаки уточняются".