Россияне нанесли авиаудар по Ахтырке в Сумской области, есть повреждения

Утром 13 сентября россияне осуществили авиационный удар по Ахтырке в Сумской области, применив УАБ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила военная администрация Сумской области.

В ОВА отмечают, что зафиксирован один взрыв.

По предварительным данным, люди не пострадали.

В результате обстрела повреждены многоэтажный жилой дом, хозяйственные постройки, автомобили, здания предприятия.

"На месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия вражеской атаки уточняются".