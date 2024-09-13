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Россияне нанесли авиаудар по Ахтырке в Сумской области, есть повреждения

Россияне нанесли авиаудар по Ахтырке в Сумской области, есть повреждения
Фото: ОВА

Утром 13 сентября россияне осуществили авиационный удар по Ахтырке в Сумской области, применив УАБ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила военная администрация Сумской области.

В ОВА отмечают, что зафиксирован один взрыв.

По предварительным данным, люди не пострадали.

В результате обстрела повреждены многоэтажный жилой дом, хозяйственные постройки, автомобили, здания предприятия.

"На месте работают аварийно-спасательные службы. Последствия вражеской атаки уточняются".

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