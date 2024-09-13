В Раде работают над налогообложением международных посылок - Гетманцев
Депутаты уже работают над законопроектом с отменой таможенных льгот для международных посылок, сообщает Экономическая правда.
Об этом рассказал председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Мы не отказались от этой идеи. Планируем отменить льготу для посылок отдельным законопроектом. Сейчас он разрабатывается", - сообщил ЭП Гетманцев.
Впрочем, когда именно этот законопроект может увидеть свет - неизвестно.
Напомним:
Кабинет министров предлагает изменения в налогообложении международных почтовых и экспресс-отправлений.