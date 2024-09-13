В Одесской области задержали еще 4 поджигателей автомобилей военных

В Одесской области Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще четырех подозреваемых в поджогах автомобилей, принадлежавших военным. Среди них трое несовершеннолетних, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, Служба безопасности Украины.

Среди подозреваемых - двое 16-летних парней, 22-летний переселенец из Луганской области и 17-летний житель Измаильского района. Они искали "легкий заработок" через Telegram-каналы, где попали под влияние российских спецслужб.

Злоумышленники находили машины с признаками принадлежности к ВСУ, фотографировали их для подтверждения. После получения одобрения они обливали машины зажигательной смесью и поджигали, фиксируя процесс на видео, чтобы получить оплату. Таким образом, они уничтожили шесть служебных автомобилей украинских защитников, но так и не получили обещанного вознаграждения от оккупантов.

Подозреваемых задержали после очередного поджога. Во время обысков правоохранители изъяли средства поджога и мобильные телефоны с доказательствами их деятельности в пользу России.

Задержанным сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога).

Сейчас все подозреваемые находятся под стражей, и им грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.