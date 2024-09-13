В Одесской области задержали еще 4 поджигателей автомобилей военных
В Одесской области Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще четырех подозреваемых в поджогах автомобилей, принадлежавших военным. Среди них трое несовершеннолетних, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, Служба безопасности Украины.
Среди подозреваемых - двое 16-летних парней, 22-летний переселенец из Луганской области и 17-летний житель Измаильского района. Они искали "легкий заработок" через Telegram-каналы, где попали под влияние российских спецслужб.
Злоумышленники находили машины с признаками принадлежности к ВСУ, фотографировали их для подтверждения. После получения одобрения они обливали машины зажигательной смесью и поджигали, фиксируя процесс на видео, чтобы получить оплату. Таким образом, они уничтожили шесть служебных автомобилей украинских защитников, но так и не получили обещанного вознаграждения от оккупантов.
Подозреваемых задержали после очередного поджога. Во время обысков правоохранители изъяли средства поджога и мобильные телефоны с доказательствами их деятельности в пользу России.
Задержанным сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
- ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога).
Сейчас все подозреваемые находятся под стражей, и им грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.