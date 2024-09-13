Норвегия осудила российский удар по грузовику Красного Креста в Донецкой области
Норвегия осудила российский удар по грузовику Красного Креста в Донецкой области, которым привезли помощь местным жителям, сообщает Европейская правда.
Заявление опубликовали в официальном X (Twitter) МИД Норвегии.
МИД Норвегии осудило российский обстрел в прифронтовом селе Веролюбовка в Донецкой области 12 сентября, в результате которого уничтожен грузовик и погибли трое сотрудников Красного Креста.
"Мы призываем уважать международное право и действовать в соответствии с ним. Гуманитарные работники должны быть защищены", – отметили в заявлении.
Обстрел осудил также главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, подчеркнув, что Россия должна быть привлечена к ответственности за такие действия.
Также Боррель пообещал "быстрый ответ" ЕС за передачу иранских ракет России.