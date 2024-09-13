Британская разведка рассказала, в чем опасность иранских ракет, переданных России
Иран поставил России баллистические ракеты ближнего действия Fath-360. Они опасны для прифронтовых городов Украины, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).
Как отмечается в сводке, впервые публично представленная в 2020 году иранская Fath-360 (также известная как BM-120) может доставлять 150-килограммовую боеголовку на расстояние 120 км с заявленной точностью менее 30 метров. Она может быть развернута на различных дорожно-мобильных пусковых установках, включая ту, которая способна запускать до шести ракет.
По данным британской разведки, до сегодняшнего дня иранская военная помощь России в войне против Украины включала поставку сотен дронов-камикадзе, артиллерийских боеприпасов и обширную поддержку производства российских беспилотников. Поставка баллистических ракет представляет собой дальнейшее углубление военных отношений Ирана и России.
"Поставки иранских баллистических ракет дополнят и укрепят способность России наносить точечные удары по украинским военным объектам или объектам гражданской инфраструктуры вблизи линии фронта, а также позволят России сохранить большую часть своих возможностей дальнего радиуса действия для использования по целям, расположенным в глубине Украины", - отмечают в Минобороны Британии.
Иранские ракеты
Напомним, Иран передал России баллистические ракеты малого радиуса действия.
Поставку ракет подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что Россия, вероятно, использует иранские баллистические ракеты уже в течение нескольких недель.
США уже ввели санкции против Ирана за поставку баллистических ракет России. ЕС также готовит санкции против Ирана.