ССО показали кадры боевой работы на территории Курской области

Силы специальных операций ВСУ обнародовали видео боевой работы на территории Курской области РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба ССО.

"Это видео, снятое в Курской области, - одна из немногих возможностей увидеть изнутри, как работают наши боевые группы на территории противника".

Отмечается, что во время работы на Курщине воины одного из подразделений Сил специальных операций организовали засаду на бойцов противника. Результатом этой работы стал один уничтоженный российский солдат и двое раненых.

Указано, что боевая группа ССО Украины, выполнив задание, отступила без потерь.