Зеленский заявил, что не должно быть незакрытых вопросов по ударам вглубь РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность получения Украиной оружия с достаточной дальнобойностью. Со ссылкой на выступление главы государства на встрече Ялтинской европейской стратегии, которое он опубликовал в Telegram, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом он заявил после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и британским секретарем по иностранным делам Дэвидом Ламми, которые посетили Киев.

"Надеюсь, что после нашего разговора уже не может быть ни одного незакрытого вопроса о том, почему Украина нуждается в достаточной дальнобойности. Я хочу подчеркнуть: достаточной. Достаточной не для того, чтобы просто сказать, что решение есть. Дальнобойности, достаточной для того, чтобы изменить ход войны и заставить Россию искать мира" , - заявил он.

Зеленский выразил надежду на результативную поддержку международных партнеров.