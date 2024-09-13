Президент Зеленский встретился с Борисом Джонсоном в Киеве

Президент Владимир Зеленский в Киеве встретился с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Со ссылкой на сайт Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Джонсон приехал в Киев для участия в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии.

"Глава государства поблагодарил Бориса Джонсона за его внимание к Украине, лидерство в обеспечении необходимой международной помощи в 2022 году и активную публичную адвокацию в поддержку нашей страны.