В "Укрэнерго" сообщили, что в субботу отключать свет не будут

В Украине в субботу, 14 сентября, не будут применяться графики отключения света. Однако украинцев просят экономно потреблять электроэнергию.﻿ Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Завтра, 14 сентября, меры ограничения не прогнозируются" , – говорится в сообщении.

Украинцев просят рационально пользоваться электроэнергией и избегать одновременного включения нескольких энергоемких приборов, особенно во время пиков с 10:00 до 16:00.