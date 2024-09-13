РФ возбудила уголовное дело и объявила в розыск командующего ОК "Север"

В России возбудили уголовное дело и объявили в розыск командующего ОК "Север" Дмитрия Красильникова якобы из-за совершения военных преступлений на территории Курской области РФ﻿. Об этом заявили в Следкоме РФ, сообщает Деловая столица.

Так, его обвиняют в якобы совершении ряда преступлений сразу по 9 статьям уголовного кодекса рф, в том числе в теракте, убийстве, умышленном уничтожении чужого имущества и т. д.

По данным следственного комитета, под командованием Красильникова военные 22, 80 и 61 бригад якобы наносили ракетные удары по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры, а также якобы устанавливали взрывчатки на путях эвакуации гражданских из районов боевых действий в Курской области.

Красильникова объявили в розыск. Ему уже заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дмитрий Красильников — генерал-майор Вооруженных сил Украины и командующий ОК "Север". В годы АТО (Антитеррористическая операция) руководил 34 батальоном терробороны, который освобождал Торецк от российской оккупации. Также участвовал в боях за Дебальцево.