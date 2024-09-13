РФ хочет стянуть на Курское направление до 70 тысяч военных - Зеленский

Россия стремится стянуть на Курское направление 60−70 тысяч военных. Российские войска уже начали быстрые наступательные действия, но серьезных успехов не имеют. ﻿Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время участия в работе ХХ ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, сообщает Новое время.

Видео выступления опубликовано в его соцсетях.

«На Курском направлении россияне начали свои быстрые наступательные действия, хотят применять там около 60−70 тысяч человек. Нам известно, что там находится около 40 тысяч. Они хотели быстрых прорывов» , — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что серьезных успехов у россиян пока нет. Он отметил, что украинские военные держатся и делают все то, что нужно для других военно-политических шагов.